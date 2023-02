Nino D’Angelo” A Sanremo solo astio nei miei riguardi, rappresentavo Napoli, quella parte di Sud che nessuno voleva”

Nino D’Angelo è un noto cantautore napoletano racconta la sua prima volta al Festival di Sanremo con la canzone “Vai”.

“Mentre facevo le prove di Domenica In, Pippo Baudo mi disse che Gianni Ravera, patron del Festival di Sanremo, mi voleva incontrare. La sera stessa mi proponeva di presentare la domanda di partecipazione con una canzone per metà napoletana e per metà italiana. Così mi sono trovato improvvisamente sul palco dell’Ariston a concorrere per la prima volta al Festival della canzone italiana con la canzone «Vai»”.

“Arrivato nella città dei fiori, ancora prima che iniziasse Sanremo, trovai un astio generale nei miei confronti dovuto al fatto che rappresentavo in quel momento una parte del sud che nessuno voleva. Mi sentivo condannato senza aver fatto niente, un bersaglio da colpire perché più indifeso e mi ritrovavo chiuso in un cerchio dal quale non dovevo uscire e, anche se il mio disco andò a ruba, non entrò mai nelle hit parade ufficiali”.