Nino D’Angelo che passione: “Napoli c’è la mano di Maradona…lasciatemi sognare”

Nino D’Angelo parla della corsa scudetto del Napoli ma pensa anche alla Champions League: “Ora lasciatemi sognare“.

Ne è passato di tempo da ‘Quel ragazzo della Curva B’ ma la passione di Nino D’Angelo per la maglia azzurra non è mai scemata. Uno dei maestri della musica partenopea si concede in una intervista a Gazzetta dello Sport.

Il cantautore napoletano è diventato virale con i suoi video post partita e con quel motivetto “La capolista se ne va” suonata al pianoforte. “Questo Napoli ti trascina ,ti emoziona e ti trasmette sicurezza. Troppo forte e troppo bello per non credere alla parola che non voglio pronunciare. Anzi, sto cominciando a pensare alla Champions: forse sono folle, ma lasciatemi sognare…“.

Ma tra i video più apprezzati c’è anche quello in cui dialoga col busto di Maradona: “Un regalo ricevuto per Natale e ora chi entra in casa deve sempre salutare Diego. C’è la sua mano in questo momento magico, me lo sento. Ma avete visto che gol che fa Osimhen? Roba da perdere la testa. E i dribbling di Kvara? Le geometrie di Lobotka? Poi quando vedi il Cholito entrare e inventarsi colpi così, come fai a non pensare che Maradona non stia partecipando a questa cavalcata?”

Poi Nino D’Angelo aggiunge: “Come inganno l’attesa? A marzo comincio un nuovo tour e non vedo l’ora di cantare la mia “Napoli Napoli” insieme al popolo delle mie canzoni. È sempre emozionante, ma stavolta avrà un sapore speciale: è stata la colonna sonora dei due scudetti, potrebbe essere l’inno alla gioia per i giovani napoletani che non hanno ancora assaporato il piacere della parola che non voglio pronunciare“.