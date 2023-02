Caso Santoriello, De Maggio: “Discutere il pm è troppo: Napoli patria dei giuristi”

A proposito del caso Santoriello, Valter De Maggio rivela che discutere il pm è troppo e che Napoli è la patria dei giuristi

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, nel suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo concetto sul polverone che sta riguardando il pm Ciro Santoriello. Ai microfoni di Radio Goal, De Maggio dichiara: “Non sta a noi parlarne, ma hanno alzato un vero e proprio polverone a dire il vero. Parliamoci chiaro, mettere in discussione le competenze di un pm per frasi pronunciate con spirito ironico, mi sembra veramente troppo. Non ci venissero a dare lezioni, perché Napoli è la patria dei giuristi, i migliori del mondo sono usciti da qui”.

De Maggio si è poi soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti: “Cristiano Giuntoli ha fatto un vero capolavoro di mercato quest’anno, il colpo più incredibile messo a segno, per me, resta quello di Kvicha Kvaratskhelia. Un calciatore a dir poco sconosciuto, prima di arrivare in maglia azzurra”.

“E’ stato un vero affare per il ds partenopeo, sapete quanto è stato pagato davvero? Soltanto 10 milioni di euro, una cifra irrisoria considerando il valore attuale del ragazzo”. Ha terminato De Maggio.