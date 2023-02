Boniek: “Il Napoli gioca meglio del Real. Attenzione però all’Eintracht”

Zibì Boniek ritiene che il Napoli gioca meglio del Real ma bisogna fare attenzione all’Eintracht Francoforte che è tosta

Zibì Boniek, ex calciatore di Roma e Juventus, ha espresso il suo parere sul Napoli di Luciano Spalletti a ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “La Champions? In Europa una squadra come il Napoli la vedo molto bene, ho tanti amici napoletani che mi chiedono i biglietti per la gara di Francoforte, attenzione che l’Eintracht è una squadra forte e tosta, ma se riesce a giocare sempre così può fare molto bene. Anzi, perché non deve sognare di vincere la Champions? Il Napoli per me gioca anche meglio del Real: vince le sue partite dominando, non fa difesa e contropiede, i due centrali sono fortissimi. La Juventus fuori dall’Europa? Conoscendo la serietà di Ceferin, nessuno avrà voglia di “vendicarsi” per la questione Superlega”.

Per Boniek il Napoli ha le carte in regola per sognare la Champions League

Boniek ha poi proseguito: “Per ora penso che il club si debba difendere in Italia, poi l’Uefa vedrà le carte, anche perché per partecipare alle coppe europee devi depositare dei documenti. Ad oggi non ho notizie, sarà eventualmente il comitato disciplinare a discuterne. Attenzione, comunque, devo precisare una cosa: se per esempio prendi due anni di stop, questi due anni di esclusione dalle coppe europee si conterebbero dal momento in cui avresti il diritto di parteciparvi”.

“Ad ogni modo, prima finisce questa storia meglio è: i giocatori della Juve non sanno nemmeno per quali obiettivi stiano scendendo in campo! In un paese in cui si fanno polemiche per un rigore netto, figuriamoci cosa potrebbe accadere se la Juve dovesse avere più punti di penalizzazione, o addirittura nel caso opposto, immaginate se ad un certo punto il club riavesse i 15 punti in classifica: cosa direbbe una squadra che ora é in piena corsa per la Champions se fosse estromessa dalla Juventus?“. Ha terminato Boniek.