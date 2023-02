Napoli: media punti migliore di quella di Bayern Monaco e Psg

Il Napoli con una media punti di 2,67 ha un ruolino di marcia migliore di quello di top club come Bayern Monaco e Psg.

Il dato viene messo in evidenza da Gazzetta dello Sport che sottolinea come da anni oramai in Francia ed in Germania c’è un dominio assoluto da parte di due club: Psg e Bayern Monaco. Due società estremamente forti, anche se per motivi diversi, che riescono ad essere sempre ultra competitive, avendo anche budget di spesa molto ampi.

La media punti del Napoli: meglio di Psg e Bayern Monaco

“Ebbene oggi il Napoli marcia a una media di 2,67 punti di media che, oltre a proiettarlo a superare la barriera dei cento punti, sancisce che nessuno fa meglio della Banda Spalletti” si legge sul quotidiano. “Con i qatarioti di Parigi fermi a 2,45 e dietro anche al Barcellona (2,65) e Arsenal (2,50), staccato il Bayern a 2,11″.

Una media punti davvero incredibile quella del Napoli, soprattutto se comparata a Psg e Bayern Monaco. Anche perché il campionato francese e quello tedesco non sono di certo come la Premier League, hanno una difficoltà inferiore e quindi i due top club potrebbero avere vita più semplice. Anche i numeri raccontano quanto di straordinario sta facendo il Napoli di Spalletti in questo momento storico.

Gli azzurri sono primi in classifica a 53 punti, mentre in Champions League hanno superato il turno sempre col primato e si apprestano ad affrontare l’Eintracht Francoforte. Squadra tedesca da prendere sempre con le molle, perché sulla carta lo scontro può sembrare agevole, ma i club teutonici hanno sempre qualcosa in più in termini di spirito e di voglia di sacrificarsi per il risultato finale.