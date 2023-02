Morandi: “Il Napoli mi piace da morire, ho un aneddoto con Spalletti”

Gianni Morandi sta conducendo il festival di Sanremo con Amadeus, durante la seconda serata ha parlato anche del Napoli.

Senza alcun dubbio Gianni Morandi è uno dei personaggi più apprezzati della 73sima edizione del Festival di Sanremo. Oltre che per la conduzione, di Morandi si apprezza anche lo stile e l’ironia. Memorabile la sua presenza sul palco con scopa in mano a pulire i fiori, dopo la scenata di Blanco.

Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna, ha rilasciato una intervista a Gazzetta dello Sport, parlando anche del Napoli e del suo primato in classifica: “Merita di stare lassù? Ma certo! Mi piace da morire, ho visto fare ad Osimhen cose straordinarie e Spalletti è un grande allenatore. Sapete che abbiamo giocato insieme? Una delle partite della Nazionale Cantanti… È un toscanaccio e anche da calciatore si faceva sentire“.

Poi Morandi ha parlato anche della Juventus: “Chi indossa la maglia bianconera ha un solo obiettivo: vincere. Ma è chiaro che non possa accadere sempre“. In questo momento la Juventus si sta tirando fuori dalle zone pericolose della Serie A dopo la penalizzazione di 15 punti. Penalizzazione che ha fatto andare in escandescenza i tifosi che hanno minacciato disdette a Sky e Dazn, anche se non sempre ci sono state.