Il Napoli non vende i suoi campioni: lanciato un messaggio alla Serie A

Aurelio De Laurentiis ha blindato Victor Osimhen e Kvicha Kvaratkshelia. I due attaccanti piacciono alle grandi d’Europa.

“Osimhen non è in vendita” parola di Aurelio De Laurentiis. Ma il presidente del Napoli durante una intervista alla Bild ha anche aggiunto: “I nostri giocatori sono molto richiesti. Ma noi, non abbiamo debiti e non abbiamo bisogno di vendere“.

È un messaggio chiaro e forte quello che ha lanciato Aurelio De Laurentiis, alla Serie A ma anche all’Europa. Gli azzurri non hanno bisogno di correre dietro alla necessità di fare plusvalenze per mettere a posto i bilanci, perché i conti sono già in ordine. Ovviamente questo non significa che se qualcuno dovesse arrivare con una offerta da 200 milioni di euro per Osimhen, non si prenderebbe in considerazione. La SSCN è una società che ha anche obiettivi finanziari, quindi sarebbe impossibile non tenere in considerazione certe offerte.

La forza del Napoli di De Laurentiis

Ma non avere debiti con le banche ed avere i bilanci in ordine dà una forza assoluto alla società partenopea. E così mentre l’Inter deve pensare a vendere qualche top player per far quadrare i conti, così come deve fare la Juve ed anche altri club di Serie A, c’è un Napoli che può permettersi un altro atteggiamento.

De Laurentiis nelle trattative parte da una situazione di vantaggio: quella di non avere la necessità di vendere. Quindi chi deve comprare è ‘obbligato’ ad alzare la cifra sul tavolo. Questo innesca un circolo virtuoso, perché se il Napoli vende bene i suoi calciatori, può permettersi di rimpiazzarli a dovere.

Inoltre con buoni giocatori è più probabile arrivare alla qualificazione in Champions League, che porta tanti soldi. Ecco proprio gli introiti della massima competizione europea per il calcio, danno una grande spinta al Napoli di De Laurentiis, un ulteriore punto di forza che permette agli azzurri di guardare con serenità al futuro.