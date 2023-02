De Laurentiis ha un grande sogno: vuole realizzarlo col Napoli!

Aurelio De Laurentiis vuole vincere la Champions League, il presidente del Napoli ne parla durante una intervista alla Bild.

De Laurentiis con il Napoli primo in classifica in Serie A, un girone di Champions League superato sempre col primato e la sfida agli ottavi con l’Eintracht Francoforte, è uno dei manager più in vista in Europa. Anche perché tutto questo è stato realizzato tenendo sempre e costantemente i conti in ordine. Lo ha ribadito anche lo stesso De Laurentiis alla Bild, nell’intervista in cui ha detto di non aver alcun bisogno di vendere Osimhen.

De Laurentiis: intervista alla Bild

Qual è stata la sua reazione dopo il sorteggio?

“La prima reazione è stata che non si trattava di un sorteggio particolarmente difficile. Ma la verità è che è andata così e lo dimostra il fatto che stanno lottando per il campionato, spero

in due partite spettacolari e da gol. Le possibilità di progredire sono davvero del 50 percento”

Veramente?

“Non dobbiamo pensare di essere migliori dell’Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno (nei quarti di Europa League, ndr) la dice lunga, e in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona”.

È il duello delle più grandi squadre d’Europa?

“Sono senza dubbio i migliori esempi di club che possono raggiungere la vetta con molta tradizione e senza l’aiuto di un investitore straniero. Ci tengo a sottolineare che in tutta Europa la maggior parte dei club che dipendono da denaro esterno e hanno speso cifre assurde hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani giocatori”.

L’Eintracht ha già avvertito dei problemi di sicurezza nella gara di ritorno a Napoli. Si aspetta un problema di violenza?

“No, sono sicuro che non ci saranno problemi con i tifosi né in Germania né in Italia. Sfortunatamente, il crimine è ovunque, ma i nostri fan sono tra i più corretti in Europa”.

Quali giocatori dell’Eintracht aiuterebbero di più il Napoli?

“Penso a Ndicka, Götze e Kolo Muani, soprattutto dopo il Mondiale. Ma, senza denigrare nessuno, non farei scambio con altri”.

La sua squadra può vincere anche la Champions League con questo modulo?

“Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre in Europa e nel mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i

bookmaker che ci vedono anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo”.