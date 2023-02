Sanremo: il napoletano Di Leva ad Amadeus: “A meno tredici, fa freddo?” – VIDEO

Alla seconda serata del Sanremo sono protagonisti anche gli attori della Fiction ‘Resta con Me’. Sul palco con Amadeus anche Mario Di leva.

Il giovanissimo attore napoletano è tifoso del Napoli e tira in ballo Amadeus, tifoso dell’Inter, proprio sul piano calcistico. Mario Di Leva rivolgendosi ad Amadeus non trattiene una battuta e dice: “Ma a -13 fa freddo?” Ovviamente riferendosi ai punti di svantaggio che l’Inter ha in classifica di Serie A rispetto al Napoli.

Mario Di Leva è un giovanissimo attore napoletano di soli 10 anni che ha partecipato alla seconda serata del Festival di Sanremo. Nonostante la sua età Di Leva ha già recitato in importanti fiction e film. Il debutto lo ha fatto nel 2018 con ‘Il sindaco del rione Sanità’. Poi ha recitato anche in ‘I fratelli De Filippo’ e ‘Una boccata d’aria’. Ma Di Leva è diventato ancora più conosciuto dal grande pubblico per la fiction ‘Resta con me’ che va in onda su Rai Uno, con Francesco Arca.