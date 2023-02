Zamorano gufa il Napoli: “I miracoli esistono. Gli azzurri possono perdere punti”

In un’intervista con Sky Sport, Ivan Zamorano ha risposto alla domanda sui migliori attaccanti della Serie A dicendo che: “Lautaro Martinez è in grandissima forma, noi interisti abbiamo ritrovato il vero Lautaro dopo il Mondiale. Sta facendo molto bene, non segna soltanto ma aiuta la squadra; sta giocando alla grande, questo fa bene a lui e all’Inter. Victor Osimhen è un attaccante completo, e il Napoli si muove intorno a quello che fa lui. Sicuramente è molto bello vederlo in campo.

“Quello che sta ottenendo Luciano Spalletti è assolutamente meritato, la squadra gioca bene e riesce a vincere anche nei momenti di difficoltà perché ci mette anche la grinta e il coraggio. Ha tutto per vincere lo Scudetto” .

Sul futuro della lotta per lo Scudetto, Zamorano ha detto: “Nel calcio nulla è assicurato, sono sempre esistiti i miracoli. L’Inter deve pensare che mancano tantissime partite, però se il Napoli gioca così è difficile pensare allo Scudetto. Però l’Inter deve sognare, deve fare quello che ha fatto contro il Milan, pensando che magari il Napoli qualche partita può perderla e allora può trovarsi più su”.