Il pm Santoriello in balia della stampa italiana che come accadde con Ciro Esposito, offre casi facili alla gogna mediatica.

Il calcio italiano è stato testimone di momenti tragici e controversi. Durante un incontro di coppa Italia tra Fiorentina e Napoli a Roma, un tifoso giallorosso ha commesso un omicidio a colpi di pistola, vittima il povero Ciro Esposito. Nel frattempo, i media incuranti della notizia focalizzarono l’attenzione l’attenzione su “Genny La Carogna” accusato di aver scalato la recinzione dell’Olimpico. La stessa situazione, con le debite proporzioni, la viviamo oggi con la Juventus accusata di crimini importanti e con la stampa che focalizza l’attenzione sul PM Ciro Santoriello che in un video del 2019 ha dichiarato di essere tifoso del Napoli.

Tuttavia, è importante notare che anche se il signor Santoriello avrebbe potuto evitare di dichiarare per quale squadra tifa durante le sue indagini sul calcio, non ha commesso nulla di grave. In Italia, tutti tifano per una squadra e non tifare per la Juventus significa automaticamente essere anti-juventini. È anche importante sottolineare che la dichiarazione del PM non ha alcun rapporto con le sue indagini sul calcio.

Non è che abbia inventato intercettazioni, libri neri o plusvalenze fittizie solo perché è anti-juventino. La sua responsabilità era solo quella di raccogliere prove e presentarle al giudice, che alla fine deciderà se il lavoro del sig. Santoriello sia stato ben fatto o meno.

Purtroppo, in Italia, spesso si cerca di distogliere l’attenzione dalle questioni reali. Il calcio è un mondo malato, la stampa nazionale invece di classificare il pm come tifoso del Napoli e anti-juventino, si dovrebbe concentrare sulla verità e raccontare la realtà dei fatti.

La dichiarazione del PM sulla squadra per cui tifa non dovrebbe essere un fattore determinante nelle sue indagini sul calcio e dovrebbe essere valutato solo in base al suo lavoro e alla raccolta delle prove. In Italia, il calcio è un mondo malato e bisogna concentrarsi sulla risoluzione dei problemi reali invece di distrarsi con questioni secondarie.