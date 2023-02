Juventini scatenati: “C’è un nuovo video di Santoriello. Odia la Juve”

I tifosi juventini fanno uscire fuori un nuovo video di Ciro Santoriello pm titolare dell’inchiesta Prisma sulla Juve, insieme ad altri due magistrati.

Oramai i social sono scatenati sul pm Ciro Santoriello, finito nella bufera per aver detto in un convegno del 2019 di odiare la Juve. Il magistrato è titolare dell’inchiesta Prisma, i cui atti in sede sportiva hanno fatto scattare una penalizzazione di 15 punti per la Juventus, immediatamente applicata alla classifica di Serie A.

Oggi i supporters juventini tirano fuori un altro video, ripreso anche da Gazzetta dello Sport, in cui Santoriello in modo totalmente ironico chiama di nuovo in causa il club bianconero. Nel video, il pm sta chiudendo un ragionamento sulla materia del diritto penale privato, e scherza sulla Juventus vincitrice della coppa dei Campioni.

Nello specifico Santoriello sta chiudendo un ragionamento sull’intervento in tema di diritto penale privato con riferimento alle società pubbliche. E nel formulare l’augurio di non essere insieme ad altri colleghi chiamato a parlare di questo argomento, lo definisce “un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vinca la coppa dei Campioni“.

Secondo i tifosi della Juve questa sarebbe una ulteriore prova che il pm Santoriello non sia imparziale e che quindi la penalizzazione per i bianconeri deve essere eliminata dal collegio di garanzia del Coni.