Flop disdette Dazn e Sky degli juventini: altro che rivolta, solo chiacchiere. Ecco il dato reale

I tifosi della Juventus minacciavano disdette di massa a Dazn e Sky ma sono appena 6mila le persone che hanno rinunciato al contratto.

Dopo la penalizzazione della Juventus si ci era affrettati all’indignazione popolare. Dai gruppi organizzati ed il club della Juve erano partite lettere ai propri iscritti chiedendo di cancellare i propri contratti con Dazn e Sky. Questo per far valere i propri diritti e far capire che senza la Juventus il campionato di Serie A non poteva andare avanti.

Ma da parte degli juventini c’era stata anche la rivolta sui social con l’hashtag #DisdettaDaznSky e l’incitamento: “Smettiamo di vedere le partite in tv, stracciamo gli abbonamenti e boicottiamo la Serie A“.

Nei giorni scorsi era apparso un dato che sembrava veramente far registrare una fuga di massa, ma che poi si è rivelato un bluff. Infatti le disdette a Sky e Dazn erano annunciate come 500 mila, ma in realtà sono molte meno. C’è anche qualche giornalista che ha dovuto fare marcia indietro su questo argomento.

Anche perché come accertato da Il Fatto Quotidiano, le disdette a Sky e Dazn attualmente sono appena di 6 mila. Praticamente un centesimo di quelle cifre fantasmagoriche venivano annunciate dai tifosi della Juventus sui social. Un dato che è praticamente irrilevante, anche perché contestualmente ci sono tanti altri utenti che hanno deciso di aderire al piano di abbonamenti delle pay tv proprio in questo periodo.