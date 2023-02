Napoli, non solo scudetto: Champions sogno possibile

Il Napoli corre spedito verso il tricolore ma l’accoppiata Scudetto-Champions non è un sogno impossibile. Ecco perché.

Non solo corsa scudetto ma il Napoli tra qualche settimana scenderà in campo per la Champions League, la competizione calcistica più importante d’Europa. Il grande vantaggio in campionato sull’Inter (+13), seconda in classifica, sembra ben gestibile fino al termine della stagione.

È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che il tricolore è solo questione di tempo, come confermato dalle quote pubblicate sui principali bookmakers. Il successo dei partenopei sui siti per scommettere sulla serie A è pagato a 1.05, quello dell’Inter a 15.00: un gap davvero enorme. Lo scudetto è dunque davvero vicino.

Nel frattempo però bisogna restare concentrati e pensare ai prossimi impegni, Cremonese e Sassuolo. Due gare di campionato assolutamente da vincere, prima della Champions, competizione in cui gli azzurri proveranno ad andare più avanti possibile.

Napoli, il migliore nei Top 5 campionati d’Europa

I numeri di questo fantastico gruppo stanno facendo sognare i tifosi. Basta guardare ai principali cinque campionati europei (Serie A, Liga, Premier, Ligue 1, Bundesliga), per scoprire che i ragazzi di Spalletti vantano la migliore media a partita, ben 2.67 punti. Nessun altra formazione, né PSG né Barcellona, è riuscita a far meglio degli azzurri.

Un altro punto di forza del Napoli rispetto ai team oltreconfine, disporre nel suo organico di una coppia di attaccanti affiatata e perfettamente complementare. I numeri non mentono, in Serie A sono 16 i goal Osimhen e 8 le reti Kvaratskhelia. Il nigeriano è già richiesto da mezza Europa, il georgiano ha quintuplicato il suo valore di mercato.

Guardando all’Europa che conta, meglio hanno fatto la coppia Haaland-Foden (25+7) del City e Mbappé-Neymar (13+12) del PSG. Nel primo caso il merito è evidentemente solo del bomber norvegese, nel secondo di un campionato francese non paragonabile alla nostra Serie A per livello tecnico-tattico.

Senza dimenticare che il gioco spumeggiante di Spalletti non è in grado di replicarlo nessuno al momento, né il Manchester City né il PSG. Ecco perché il Napoli, senza particolare pressioni nel giocare in Europa, tenendo sempre ben in vista l’obiettivo dello Scudetto, potrebbe sorprendere ed ambire a traguardi davvero prestigiosi.

Gli ottavi di Champions League sono in programma il prossimo 21 febbraio con la gara di andata, il 15 marzo è previsto il ritorno. Osimhen e compagni sfideranno l’Eintracht Francoforte, l’ex squadra di Kostic, attualmente quinta in Bundesliga. Non è una formazione da sottovalutare ma il passaggio del turno è ampiamente alla portata del Napoli. Se riuscisse ad andare avanti e dovesse proseguire con questi distacchi in campionato, siamo certi che gli azzurri si giocherebbero al meglio le loro chances anche in Europa.