Caso Santoriello, Il Roma: “Mai visto uno schieramento così per un club”

A proposito del caso Santoriello, Il Roma scrive che non si era mai visto uno schieramento così compatto per salvare un club

Continua a tenere banco il caso Santoriello. Da diversi giorni a questa parte il pm sta subendo una serie di attacchi per due video del passato in cui ha evidenziato la sua fede calcistica per il Napoli e l’astio per la Juventus. Su ciò si sta appellando la difesa mediatica del club bianconero, con i tifosi che si stanno lamentando della mancata imparzialità di giudizio. Critiche che cozzano con la realtà, in quanto Ciro Santoriello ha anche difeso la Juventus, assolvendola in un processo.

Il Roma ricorda che Santoriello fece una sentenza a favore di Agnelli nel 2006

Nel suo editoriale su Il Roma, Salvatore Caiazza esprime il suo pensiero sul polverone Santoriello che, secondo quanto filtra, potrebbe fare un passo indietro. Il giornalista napoletano utilizza molta ironia per parlare della vicenda: “Ma vuoi vedere che la sua fede calcistica ha costretto la Juventus a fare le plusvalenze fittizie per mettere a posto i bilanci? Non si era mai visto prima uno schieramento mediatico così compatto a favore di un club per evitare che possa finire in Serie B. Assurdo. Incredibile ma vero. Lo stesso Santoriello, inoltre, nel 2016 fece una sentenza a favore di Agnelli”.