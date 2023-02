Cassano: “Differenza tra Spalletti e Allegri? Il tecnico del Napoli è un genio”

Antonio Cassano si esprime sulla differenza tra Spalletti e Allegri, dicendo che il tecnico del Napoli è un genio

Antonio Cassano dà un giudizio sulla differenza tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, l’ex calciatore di Real Madrid e Roma si è soffermato inizialmente sulla rosa della Juventus “Impressionante. Può fare qualsiasi modulo. Anche il secondo portiere sarebbe titolare in quasi tutte le squadre. Ma come si fa a dire che i giocatori sono scarsi? Se guardiamo la squadra ha tre titolari del Brasile in difesa, Bonucci che ha fatto un super Europeo. A centrocampo ci sono nazionali come Rabiot, Locatelli, Paredes. Chiesa è stato uno dei calciatori più forti dell’Italia, Kostic e Cuadrado sono nazionali. Hai poi Di Maria fuori categoria e Vlahovic che dopo Haaland è il giovane attaccante più forte”.

Cassano ritiene che Spalletti è un genio che lavora 8 ore al giorno a Castel Volturno, 8 ore pensa alla squadra e le altre 8 dorme

Cassano ha poi punzecchiato Massimiliano Allegri: “Ma se questi fior fiori di calciatori devono improvvisare in campo come si fa a dire che sono scarsi? Prendiamocela con l’allenatore. Ad inizio anno nessuno si sarebbe azzardato a dire che la rosa del Napoli fosse più forte di quella della Juventus”.

Infine l’ex calciatore barese ha espresso il suo parere sulla differenza con Luciano Spalletti: “Ma in panchina c’è un genio che lavora 8 ore a Castel Volturno, 8 ore pensa alla squadra a casa e le altre 8 dorme. Invece qualcun altro sta 2 ore e poi se ne va via. L’ho avuto al Milan e finito l’allenamento ci chiedeva dove andate a mangiare. Nel mondo del calcio lo sanno tutti. Bisogna parlare di calcio e non di cinema”.