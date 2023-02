Caressa: “Anguissa incarna il segreto del Napoli. Vi spiego perché”

Per Fabio Caressa Frank Zambo Anguissa incarna il segreto del Napoli e spiega il motivo di tale affermazione

Fabio Caressa inserisce Victor Osimhen nella classica top 11 settimanale sul canale Youtube: “Ma avete visto cosa ha fatto? 2,58 metri, il quinto salto più alto nella storia del calcio. Considerando che è alto 1,85 metri, vuol dire che si è elevato di 73 cm. Ho un archivio di dati statistici e vi dico che quello che aveva saltato di più era Ivan Ramiro Cordoba con 76 cm. Osimhen ci è andato molto vicino, parliamo di cifre record. Ma quello che mi ha più sorpreso è che lui è saltato anche se poteva rischiare di trovare i pugni del portiere”.

Per Caressa Osimhen ha grande coraggio a giocare senza paura di farsi male

Il noto giornalista di Sky Sport ha proseguito: “La probabilità di prendere l’ennesimo pugno in faccia era molto alta. Nonostante i diversi scontri in carriera, ci vuole un coraggio a giocare così. Lo ripeto per l’ennesima volta, Osimhen è un calciatore straordinario”.

Infine Caressa applaude Zambo Anguissa: “Grande fisico, grande personalità. Ha avuto un periodo di leggero calo fisico, ora è ritornato dominante. Gli ho visto fare qualche strappo. Lui incarna il segreto del Napoli perché oltre alla tecnica mette insieme la gamba e la forza fisica. Spalletti è stato bravissimo a fare un grandissimo lavoro quotidiano”.