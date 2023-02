D’Amico: “Osimhen è più forte di Haaland: vale oltre 150 milioni”

Andrea D’Amico ritiene che Victor Osimhen è più forte del centravanti del Man City Haaland e vale oltre 150 milioni di euro

Andrea D’Amico non ha dubbi che in questo momento Osimhen sia più forte rispetto a Haaland. L’operatore di mercato e intermediario dell’operazione Insigne-Toronto ha espresso il suo parere ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, dichiarando che il nigeriano vale oltre 150 milioni di euro: “Osimhen? Il suo valore dipende da chi lo chiede, secondo me in questo momento è l’attaccante più forte d’Europa. A parer mio, è più forte di Haaland e non abbiamo visto ancora tutto il suo potenziale. Penso si possa parlare dai 150 milioni in su”.

Per D’Amico Victor Osimhen è migliorato tanto grazie agli insegnamenti di Luciano Spalletti

D’Amico ha poi sottolineato: “Luciano Spalletti ha lavorato molto su questo ragazzo che è migliorato tanto per renderlo così. Tutti in generale sono cresciuti con Luciano. Lo scorso anno il Napoli meritava di fare qualcosa d’importante. Lo stesso Victor, tra Covid e incidente alla faccia, poteva fare già tanto. Il lavoro del tecnico di Certaldo ed il suo staff è immenso, stanno portando il Napoli ad uccidere il campionato”, ha terminato Andrea D’Amico alla radio ufficiale della SSC Napoli.