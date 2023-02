Bruscolotti: “Il Napoli dà fastidio a tutti lassù, li stiamo facendo dannare”

Beppe Bruscolotti ritiene che il Napoli dà fastidio a tutti lassù in classifica e sta facendo dannare tutte le altre squadre

Beppe Bruscolotti applaude il rendimento strepitoso del Napoli. Lo storico ex capitano del Napoli di Maradona, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, si sofferma sulla stagione che sta compiendo la squadra allenata da Luciano Spalletti: “Gli azzurri sono veramente straordinari, non c’è bisogno nemmeno di evidenziarlo. Anche perché il campo risponde ogni volta. Sono qualcosa di incredibile, troppo bella la squadra allenata da Spalletti. Non ci sono dubbi, il Napoli è la più forte in assoluto del campionato di Serie A”.

Per Bruscolotti il Napoli ha dimostrato di essere maturo per vincere

Bruscolotti ha poi proseguito: “Non vedete come rosicano a vederci lassù? Il Napoli così in alto da fastidio a tutti, ma li stiamo facendo dannare, perché quest’anno non ce n’è per nessuno. Devono solo subire, questa squadra è stata costruita egregiamente e continuerà a strabiliare, il margine in classifica è molto ampio, ma bisognerà continuare in questo senso senza mai perdere la bussola”.

“Le insidie sono dietro l’angolo, ma mai come quest’anno, il Napoli ha dimostrato di essere maturo per vincere“. Ha terminato Bruscolotti.