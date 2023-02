Napoli, seduta nel gelo. Torna Ostigard: ecco il report dell’allenamento

Il Napoli ha svolto una seduta nel gelo. Torna Ostigard dopo l’influenza, così come pubblicato nel report dell’allenamento

Il Napoli ha svolto la seduta di allenamento quotidiana agli ordini di Luciano Spalletti. La squadra napoletana si prepara al prossimo match, in programma domenica alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. In alcun modo gli azzurri vorranno ripetere la prestazione di Coppa Italia, con l’eliminazione ai calci di rigore che quindi ha negato la possibilità di concorrere per la vittoria della competizione tricolore. Ragion per cui, nel testacoda tra la prima contro l’ultima, ci si attende una sfida in cui il Napoli lotterà per rendere felici i propri tifosi.

Il Napoli comunica che torna a disposizione Ostigard dopo l’influenza

Questo è il report dell’ufficio comunicazione del Napoli all’interno del sito web azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l’altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Ostigard ha svolto l’intera seduta in gruppo“.