Haaland-Napoli, il retroscena: “De Laurentiis invitò il padre, poi a Capri…

A proposito dell’affare di Haaland e Napoli poi svanito, il Corriere dello Sport rivela che De Laurentiis invitò il padre, poi a Capri cambiò tutto

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport Antonio Giordano rivela un retroscena su ciò che avvenne nell’estate del 2020. All’epoca Aurelio De Laurentiis stava intrattenendo due trattative contemporanee per Osimhen e ed Haaland, con l’intento di acquistare uno dei due. Il riferimento di spazio temporale è dopo il lockdown del 2020, con De Laurentiis che pregusta un grande colpo. “Si riprende a vivere e dopo un po’ chiacchierata esplorativa con il Lilla e poi con il papà di Haaland, che viene invitato a Roma parla con De Laurentiis”.

Giordano rivela la storia dell’acquisto di Osimhen da parte del Napoli

“Il suo agente è Mino Raiola, non è facile trovare l’accordo, che però con il Salisburgo è già stato indirizzato. Serve il sì di Haaland senior, arriva il ni, che si trasforma in no. Virata immediata, appuntamento veloce con il Lilla. Quarantanove milioni di euro il netto da versare in Francia in una operazione nella quale entrano anche Karnezis e altri tre calciatori”.

“Osimhen diventa del Napoli a Capri, da dove parte il tweet di De Laurentiis il 31 luglio 2020: era in buona compagnia, tra Benzema e Haaland, e poi diventa un uomo solo al comando, la sua maglia, la numero nove, è azzurra”, scrive il noto quotidiano.