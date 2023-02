Giuntoli richiesto da Sarri alla Lazio: ecco il retroscena da Roma

Il Messaggero rivela un retroscena secondo cui Cristiano Giuntoli è stato richiesto da Maurizio Sarri alla Lazio

La Lazio sogna di conquistare un posto in Champions League. L’edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sul campionato della squadra di Maurizio Sarri, che sta disputando un campionato positivo, e svela anche un retroscena sulla figura del direttore sportivo: “La società punto tutto sul fare un investimento importante per un attaccante a giugno. Anche perché nel mercato invernale Maurizio Sarri aveva chiesto un vice Immobile, ma la dirigenza non ha voluto fare investimenti”.

Sarri voleva Giuntoli alla Lazio per sostituire Tare

“Adesso, il ds Igli Tare sta trattando il rinnovo con i biancocelesti, mentre Sarri dovrà decidere, in base a ciò, se restare o meno, vista la presenza dell’attuale dirigente. È una questione di feeling su rinforzi e scelte, che tra i due non è molto affiatato”.

“Per questo il tecnico un anno fa aveva indicato a Lotito il nome di Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli, in grado di capire il suo gioco e condividere le sue vedute”, si legge sul noto quotidiano romano della possibilità che Sarri ha paventato a Lotito per sostituire Tare, nel caso in cui non avvenisse il rinnovo.