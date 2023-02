LDT- I tifosi del Napoli lanciano un appello al presidente De Laurentiis: “A Milano non lo avrebbero mai fatto”

I tifosi del Napoli preoccupati per i continui attacchi al club partenopeo, fanno una richiesta al presidente De Laurentiis.

LDT, lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione reclamando la mancata attenzione della Società Sportiva Calcio Napoli all’aspetto mediatico e comunicativo. I tifosi si sentono insoddisfatti per la mancata tutela della squadra e della società da parte del presidente De Laurentis nei confronti degli attacchi continui e vergognosi da parte di alcuni giornalisti nazionali, che sono sotto l’influenza del club juventino. I tifosi ritengono che il presidente De Laurentis dovrebbe farsi sentire di più in questi frangenti, e che anche i media napoletani dovrebbero essere più impegnati a difendere la squadra. Inoltre, i tifosi sono arrabbiati per il fatto che la società sta zitta, mentre alcuni media e giornalisti come Napolipiu.com, Pistocchi e Ziliani stanno difendendo la società senza ricevere nemmeno un ringraziamento morale.

Il presidente De Laurentis chiamato in causa per la difesa della Società

Ecco le parole dei tifosi:

“Caro Direttore, non riusciamo a comprendere come sia possibile che la Società Sportiva Calcio Napoli non curi adeguatamente l’aspetto mediatico e comunicativo. In un contesto mediatico tutto rivolto, e quasi sottomesso, all’asse Milano – Torino sarebbe ora più che mai, con una squadra vincente, opportuno e necessario che il presidente De Laurentis curasse la comunicazione cartacea ma soprattutto radiotelevisiva. D’altronde sarebbe anche opportuno che De Laurentis difendesse e tutelasse i propri giocatori e la stessa Società che da qualche tempo sono divenuti oggetto di continui e vergognosi attacchi di una gran parte di giornalisti nazionali e non asserviti al club juventino. E’ da tempo che Ziliani e Pistocchi, come anche voi di Napolipiu.com, denunciano questo comportamento mediatico di cui se ne dovrebbe occupare anche l’Odg. Nell’indifendibile difesa bianconera, veda i titoli e gli articoli dei tre giornali sportivi, i corifei dell’informazione si strappano capelli e stracciano vestiti cercando un mal comune mezzo gaudio tirando in ballo il club napoletano“.

I tifosi aggiungono: “Proprio in questi frangenti dovrebbe farsi sentire De Laurentis ma pare che il presidente abbia delegato a farlo a Napolipiu.com, Pistocchi e Ziliani. Sicuramente dovrebbero farsi sentire anche i media napoletani ma sapete bene Direttore che i giornalisti nostrani sono molto impegnati nel riportare i pensieri profondi Zazzaroni, Sabatini, Palmeri e i tanti che si aggirano sul web. Ciò che tanto ci fa rabbia in questo momento è il fatto che chi dovrebbe farsi sentire (il Napoli) sta zitto mentre Napolipiu.com, Pistocchi e Ziliani difendano una società senza ricevere nemmeno i ringraziamenti morali”.

Federico I., Mario L., Gerardo P., Nicola S., Gianni O. Michele R.