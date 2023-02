Graziani bacchetta Osimhen: “Non si fa così, commette un errore”

Ciccio Graziani chiama in causa Victor Osimhen, secondo il campione del Mondo 1982 il nigeriano dovrebbe calciare i rigori.

Durante la trasmissione Fuorigioco è intervenuto anche Ciccio Graziani che chiama in causa anche Victor Osimhen. “Secondo me Osimhen sta facendo un grave errore. Non esiste che un attaccante al momento del rigore si tiri indietro e lascia calciare un altro giocatore. Lui dovrebbe prendersi il pallone e tirare anche dal dischetto. In questo modo sta perdendo l’occasione per segnare ancora più gol“.

Poi Graziani aggiunge: “Di solito le squadre che sono in testa hanno a favore almeno 7-8 rigori a stagione. Vi faccio ad esempio di Ciro Immobile che ne ha calciati tanti. Secondo Me Osimhen deve andare a calciare i rigori senza avere alcun timore“.

Fino ad ora Osimhen ha segnato 16 gol in stagione. Ma l’atteggiamento del centravanti del Napoli è profondamente cambiato in questi mesi. Oltre che pensare a realizzare gol si mette a disposizione della squadra.

Più volte Osimhen ha concesso il pallone del rigore a Kvaratskhelia perché il suo obiettivo principale non è vincere la classifica marcatori, che pure ha una sua valenza, ma è quello di arrivare alla vittoria finale del Napoli. Insomma l’atteggiamento di Osimhen va visto in positivo e non come la paura di calciare un rigore. Anche perché il nigeriano ha dimostrato di non aver paura proprio di nulla, nemmeno dei gravi infortuni, figurarsi di calciare un tiro dal dischetto.