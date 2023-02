Victor Airways: il post spopola sui social, la risposta della Dinamo Sassari – VIDEO

Il Napoli ha fatto un grande passo avanti anche dal punto di vista della comunicazione, simpatico il post che coinvolge pure la Dinamo Sassari.

Osimhen diventa Victor Airways sui social della SSCN, dopo il gol messo a segno con lo Spezia in cui l’attaccante nigeriano ha saltato 2,58 metri senza slancio. Un record assoluto, anche più di Cristiano Ronaldo (2,56 metri) ma molto meno celebrato sui media nazionali. Non ci dimentichiamo i vari Sky Tech e tutto il comparto media che venne preso in considerazione dopo la rete del portoghese con la Juventus.

Napoli: Victor Airways fa ‘volare’ la Dinamo Sassari

Ma ci hanno pensato i social media manager della società partenopea a rendere omaggio ad Osimhen, oltre che molti messaggi dei compagni, a cominciare da capitano Di Lorenzo. Simpaticissimo il post in cui viene lanciata la Victor Airways che viene contrapposta a Ryanair, ma che offre anche un passaggio alla Dinamo Sassari che aveva perso la coincidenza dopo la partita di LBA contro la GeVi Napoli. Bella anche la risposta della Dinamo Sassari che ha risposto sui propri canali social.