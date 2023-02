I giochi di calcio che dovrebbero essere presenti sul portatile di ogni tifoso del Napoli

Il gioco del calcio è amato da tutti, o quasi. Insomma, a chi non piace guardare le partite e tifare per la propria squadra del cuore? Il Napoli è una squadra che ci ha fatto spesso sognare, stare con fiato sospeso ed in punta di piedi. Ad oggi, con tutte le novità e nuove notizie in merito alla squadra del Napoli, è arrivato il momento di espandere la nostra conoscenza del mondo del calcio e provare alcuni fantastici giochi che ci faranno passare il tempo fino alla prossima partita!

In questo articolo vi mostreremo una serie di giochi che dovrebbero essere conosciuti da ogni vero tifoso del Napoli. Questi giochi sono infatti perfetti per chi ama il calcio e vuole restare sempre attivo, e non fare solo il tifoso. Da simulazioni di gioco a particolari varianti del gioco del calcio, c’è un gioco per tutti i gusti.

Football Tactics and Glory e Top Trumps World Football Stars

Cominciamo subito la nostra lista con il primo gioco scelto: Football, Tactics and Glory. Questo gioco è stato scelto perché è un gioco semplice e divertente da usare. Con elementi di simulazione gestionale, ma senza la complessità di altri giochi simili, esso inserisce elementi di gioco di ruolo e strategia all’ambiente del calcio. Oltretutto, elementi di strategia ed abilità sono anche presenti, per far avere al gioco un aspetto dinamico e divertente.

Il prossimo gioco in lista è Top Trumps World Football Stars. Questa slot a tema calcio è perfetta per chi ama il calcio, e vuole provare a tentare la propria fortuna. Questo fantastico gioco, semplicissimo da usare ed estremamente appassionante, ha uno stile unico, con ben 15 linee di pagamento e 5 rulli. Giocando con nazionali conosciute, amate ed importanti, i giocatori potranno scegliere quali usare, e divertirsi tentando la fortuna e usando determinati giocatori.

Behold the Kickmen e Lords of Football

Behold the Kickmen è il prossimo gioco scelto da noi. Esso è speciale perché prende altri giochi di calcio che puntano ad essere simulazioni di gioco con ironia e senso dell’umorismo. Questo gioco infatti è incentrato sul gioco del calcio, in stile arcade, ma senza tutta la serietà portata da altri giochi come FIFA e Pes. Insomma, Behold the Kickmen è un gioco di calcio per chi non si prende troppo sul serio, e vuole semplicemente divertirsi tirando qualche calcio ad un pallone, anche se in modo virtuale.

Finiamo la nostra lista con l’ultimo gioco selezionato: Lords of Football. Lords of Football è un gioco che si concentra su moltissimi giocatori che hanno raggiunto fama e fortuna. Maradona, Messi, Ronaldo, Pele, e molti altri. In questo gioco, che inserisce degli elementi manageriali al gioco del calcio, e li unisce ad altri elementi di giochi diversi in stile The Sims, non potrete fare a meno di divertirvi ed appassionarvi. Lords of Football infatti trasuda quell’atmosfera di fama e successo che circonda moltissimi giocatori dei nostri tempi. Vi farà sentire parte di quel mondo lontano ed appassionante che molti di noi vedono solo in televisione. Cosa aspettate a sfondare la quarta parete, ed entrare in un mondo di feste, gare, interviste e molto altro?