Pedullà: “Zielinski tentazione Lazio”, ma il rinnovo col Napoli…

Alfredo Pedullà parla di una soluzione Lazio per Zielinski, ma il Napoli proverà il rinnovo di contratto.

La posizione di Piotr Zielinski al Napoli è delicata. Il polacco è un giocatore fondamentale per Luciano Spalletti, che ne fa uno dei perni del suo centrocampo. Ma secondo Pedullà ci sono ancora possibilità che “Zielinski vada alla Lazio. Qualora non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo allora prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di trasferirsi da Sarri.

Durante la scorsa estate – dice l’eserto di calciomercato – c’è stato il primo tentativo dei biancocelesti, ma poi non si è fatto più nulla. A quei tempi il Napoli chiedeva 30 milioni di euro, ci aveva provato il West Ham, ma poi Zielinski decise di restare a Napoli“.

Zielinski tra rinnovo col Napoli e la Lazio

“Oggi Piotr guadagna oltre 3,5 milioni perché nel suo contratto c’è un bonus concordato a suo tempo con chi lo assiste. E per la Lazio può essere un obiettivo concreto, a maggior ragione in caso di partenza di Milinkovic-Savic, quando si entrerà nel vivo del mercato. Ma gli appunti di questi giorni vanno tenuti in considerazione” dice Pedullà.

Ma per Zielinski c’è anche l’opzione rinnovo col Napoli, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Uno dei giocatori della rosa con l’ingaggio più elevato, diciamo sopravvissuto alla valanga estiva che ha abbattuto il monte-stipendi, ma anche uno dei più seri candidati alla cessione fino all’altro ieri. Fino a poco tempo fa, sì: la situazione, però, si è riaperta inaspettatamente e ciò significa che le parti non escludono la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Zielinski, dicevamo: i 3,7 milioni di ingaggio fino al 2024 sono un retaggio del passato, un accordo precedente all’abbassamento del tetto-stipendi, ma il giocatore da queste parti sta bene e il club è disponibile a valutare un rinnovo a cifre però inferiori“.