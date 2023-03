Repubblica – Napoli-Milan in Champions League: ecco i prezzi dei biglietti

Napoli-Milan di Champions League. Repubblica anticipa le scelte sul costo dei tagliandi per la sfida valida per i quarti di finale della massima competizione europea per il calcio.

Napoli-Milan sarà la terza delle sfide che si giocherà tra azzurri e rossoneri durante il mese di aprile. Si parte il 2 aprile con il match di Serie A allo stadio Maradona, gara delicatissima per la corsa scudetto del team di Spalletti e la rincorsa europea della squadra di Pioli.

Ci sarà poi la gara di andata tra Milan e Napoli che si gioca il 12 aprile allo stadio San Siro valida per il match di andata dei quarti di Champions League. C’è poi il ritorno Napoli-Milan che si disputa il 18 aprile 20.45.

Quanto costano i biglietti per Napoli-Milan in Champions League

Il costo dei tagliandi viene anticipato da Repubblica, quindi siamo ancora su dati ufficiosi:

Curve: 80 euro.

Distinti: 130 euro.

Tribuna Nisida: 220 euro.

Tribuna Posillipo: 340 euro.

Secondo quanto scrive il quotidiano con questo prezzo dei biglietti di Napoli-Milan di Champions League, porterà De Laurentiis ad un incasso record di 7 milioni di euro. Anche perché è praticamente già sicuro che lo stadio sarà tutto esaurito per quella sfida. Basti pensare che già ora c’è un’attesa spasmodica per l’annuncio del giorno in cui saranno aperti i botteghini (anche virtuali) per acquistare i tagliandi.

L’attesa cresce di giorno in giorno, ma bisognerà attendere ancora che la SSCN pubblichi la data ufficiale sul proprio sito ufficiale. Solo a quel punto si potranno conoscere i prezzi reali, anche se non dovrebbero discostarsi molto dalle cifre pubblicate in anteprima dal quotidiano che si può trovare oggi in edicola.