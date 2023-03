Napoli-Milan, ecco le date di andata e ritorno in Champions League

La UEFA ha ufficializzato per Napoli-Milan le date di andata e ritorno per la super sfida di Champions League

L’UEFA ha reso note le date dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Per quanto riguarda Milan-Napoli, l’andata si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro mentre il ritorno è previsto per martedì 18 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Entrambe le partite si giocheranno alle 21. Quindi, tutto in sette giorni per il Napoli che sogna di conquistare l’accesso alla semifinale contro la vincente di Inter-Benfica.

L’andata di Benfica-Inter si giocherà martedì 11 aprile, così come Manchester City-Bayern Monaco. Per Milan-Napoli invece San Siro ospiterà la prima sfida tra rossoneri e azzurri, in contemporanea scenderà in campo al Bernabeu il Real Madrid contro il Chelsea.

Si invertirà invece l’ordine per le gare di ritorno. Ovvero, Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid in campo martedì 18, con Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City mercoledì 19. Tutte le partite inizieranno alle ore 21. Le date delle semifinali verranno annunciate il 19 aprile, giorno dopo la conclusione dei quarti. Già sappiamo però che la vincente di Milan-Napoli sfiderà quella di Benfica-Inter, con le tre big dall’altro lato del tabellone.