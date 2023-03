Daino: “Napoli? Il Milan parte avvantaggiato: vi spiego perché”

Daniele Daino dichiara che, nell’accoppiamento col Napoli, il Milan parte avvantaggiato e spiega il motivo di tale valutazione

Daniele Daino è il doppio ex della super sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Nel corso della sua carriera il calciatore di Alessandria ha giocato sia nel club azzurro che in quello di rossonero. Ai microfoni di Marte Sport Live, l’attuale dirigente sportivo commenta il sorteggio di Nyon: “Fare un anno a Napoli vale tanti altri in una pizza diversa. L’intensità è unica. Detto questo Milan-Napoli è una sfida speciale e, dico la verità, non sono contento di questo sorteggio. Ne ho parlato l’ultima volta in televisione, dicendo che avrei preferito una straniera per ogni italiana, perché le squadre di Serie A se la sarebbero giocata apertamente”.

Daino avrebbe preferito la sfida tra Napoli e Manchester City

L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Il Milan da un certo punto di vista parte avvantaggiato, perché sa di stare peggio del Napoli e psicologicamente darà il massimo. Le motivazioni che entreranno in campo faranno la differenza. Il Milan in Champions League è un’altra squadra. Il club è abituato a questi palcoscenici, a Milano si respira la storia, ce l’ha nel DNA. Affrontare il Milan in Champions non sarà assolutamente semplice. Il City? Squadra stratosferica. Avrei voluto vederlo contro il Napoli, capace di dominare la palla ed aggredire gli avversari: in ripartenza, ne avrebbe regalate delle belle”.