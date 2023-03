Baresi: “Siamo il Milan, vogliamo passare il turno”

Franco Baresi ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League con la sfida tra Napoli e Milan.

Sarà derby italiano ai quarti di finale di Champions League, con il Napoli che affronta il Milan. Una sfida emozionante tra due squadre italiane che assicura l’accesso in semifinale alla federazione nostrana. Addirittura chi vince potrebbe affrontare l’Inter, che dovrà superare il suo turno contro il Benfica.

Milan-Napoli: le parole di Baresi

Franco Baresi ex giocatore del Milan ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida con il Napoli: “Siamo davvero molto contenti di essere arrivati fino a questo punto, la Champions League. Abbiamo grande rispetto per il Napoli che sta facendo un grandissimo percorso, ma noi vogliamo superare il turno. Dispiace che sia toccato a noi un derby con una italiana”.

Baresi ha parlato anche di come marcare Osimhen: “Quando c’è un cross va guardato l’uomo e non la palla. Poi magari bisogna dargli qualche colpetto per non farlo saltare troppo bene. Lui è un giocatore fortissimo, da tenere lontano dall’area di rigore, ma di certo il Napoli non è Osimhen. La squadra di Spalletti h tanti giocatori forti, l’avversario va rispettato“.

Baresi su Kim ha detto: “È un giocatore molto bravo ad anticipare l’uomo e ripartire. Kim ha dato grande solidità alla difesa, sicuramente è stato un ottimo acquisto, così come quello di Kvaratskhelia“.