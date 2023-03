NAPOLI-MILAN: AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli sfiderà il Milan nella sfida dei quarti di finale di Champions League, sarà derby italiano in Europa.

Dall’urna di Nyon è stata pescato il Milan come squadra che andrà ad affrontare il Napoli per i quarti di Champions League. Gli azzurri per la prima volta nella loro storia hanno superato gli ottavi di finale.

Sarà anche la sfida tra Pioli e Spalletti, una gara entusiasmante che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed allo Stadio San Siro di Milano, che ha già visto protagonista il Napoli con una vittoria fuori casa, con gol decisivo di Simeone, ma giocata per un match di Serie A.

Napoli-Milan: quando si gioca

La gara di andata sarà Milan-Napoli e si giocherà il 11/12 aprile

Il match di ritorno Napoli-Milan è in programma il 18/19 aprile 2023.

Milan: il cammino in Champions League

Il Milan si è piazzato al secondo posto nel Girone E dietro al Chelsea, squadra inglese che ha battuto per due volte i rossoneri nella fase a gironi. Ai playoff la squadra di Pioli ha affrontato il Tottenham . La squadra italiana ha vinto il match al San Siro per 1-0, poi ha difeso il risultato al ritorno piazzando la qualificazione ai quarti di finale.

Champions League: quarti di finale, tutti gli accoppiamenti

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Monaco

Napoli-Milan.

Alle semifinali, qualora il Napoli dovesse superare il turno, andrebbe ad affrontare la vincente tra Inter e Benfica, quindi potrebbe esserci un altro derby italiano in semifinale. Con questo sorteggio la Federazione italiana si assicura almeno una squadra in semifinale.