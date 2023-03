Napoli prima il Milan, se vince c’è Benfica o Inter

Il Napoli giocherà i quarti di finale di Champions League contro il Milan, chi vince gioca contro Inter o Benfica in semifinale.

È un sorteggio favorevole, per la federazione italiana di calcio, perché con Napoli-Milan ai quarti di Champions League, si assicura una squadra in semifinale. Ma c’è di più. Perché a Nyon sono stati sorteggiati anche in futuri accoppiamenti del tabellone. Dunque la vincitrice di Napoli e Milan, andrà a giocare contro la vincente tra Inter e Benfica.

Champions League: quarti di finale, tutti gli accoppiamenti

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Monaco

Napoli-Milan.

Quarti di finale e Semifinale: quando si gioca

Le date dei quarti di finale di Champions League di Napoli e Chelsea sono 11/12 e 18/19 aprile 2023, ancora da confermare. Il calendario completo sarà reso noto alle 18.00 dalla Uefa.

Le date delle semifinali di Champions League sono le seguenti: 9/10 maggio andata, 16/17 ritorno.