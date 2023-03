Massara: “Milan sfida un Napoli fortissimo”

Fredric Massara direttore sportivo del Milan commenta il sorteggio con il Napoli ai quarti di finale di Champions League.

Massara ai microfoni di Milan tv ha detto: “Quando si raggiungono i quarti di finale di Champions League si vanno ad affrontare sempre grandi squadre. Dobbiamo essere orgogliosi di essere tra le migliori otto d’Europa. Ai quarti andremo ad affrontare il Napoli, che è una squadra fortissima e sta facendo una grandissima annata“.

Massara ha parlato anche di come affrontare il Napoli: “Serviranno delle prestazioni di altissimo livello. Andremo a giocare tre partite in venti giorni e questo sicuramente non è una grande cosa per nessuno dei due club. Milan e Napoli hanno dimostrato di saper costruire gioco e quindi credo che sarà una doppia sfida spettacolare“.