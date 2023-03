Milan-Napoli Champions League: la reazione da Castel Volturno

L’urna di Nyon ha regalato al Napoli il doppio confronto con il Milan nei quarti di finale di Champions League, la reazione da Castel Volturno.

L’urna di Nyon ha sorriso al Napoli, che si troverà di fronte il Milan nei quarti di finale di Champions League. Il primo match si terrà il 11 o il 12 aprile presso lo stadio “Meazza”, mentre il ritorno è previsto per il 18 o il 19 aprile al leggendario “Maradona”. La squadra vincente di questo duello incrocerà i guantoni con la qualificata del quarto di finale tra Inter e Benfica, per contendersi un posto in semifinale. Una cosa è certa: avremo almeno una squadra italiana tra i quattro semifinalisti! Nel frattempo, dall’altra parte del tabellone, le squadre che passeranno il turno tra Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco si sfideranno per guadagnarsi il pass per le semifinali. Non vediamo l’ora di assistere a queste sfide emozionanti!

La notizia è arrivata in diretta al Konami Training Center. Considerando le altre possibili avversarie, la squadra azzurra potrebbe essere stata sfortunata, ma sembra aver preso bene la notizia. Come riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, a Castel Volturno l’annuncio dei sorteggi ha suscitato cauto ottimismo tra i tifosi. Sicuramente meglio evitare le superpotenze europee come il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City.

Inoltre, sono stati annunciati anche i potenziali accoppiamenti futuri: la squadra vincitrice di Milan-Napoli affronterà la vincente di Inter-Benfica. Questa notizia ha ulteriormente sollevato l’entusiasmo dei tifosi presenti oggi al Training Center.

Insomma, l’ambiente è in fermento e c’è grande speranza per il cammino dei partenopei nella Champions League. I sorteggi si sono dimostrati benevoli e sembrano lasciare spazio a un futuro radioso per la squadra di Napoli.