Juan Jesus: “Ricordatevi cosa dissi l’anno scorso”

La SSC Napoli ha quindi deciso di prolungare il contratto di Juan Jesus fino a giugno 2025, con un’opzione per estenderlo fino a giugno 2027. Con la maglia del Napoli, il difensore brasiliano ha finora totalizzato 39 presenze in due stagioni.

Juan Jesus, su Instagram ha pubblicato un messaggio di ringraziamento e una promessa per i tifosi azzurri: “Sono felice perché questo rinnovo significa tanto per me. Non voglio parlare troppo adesso perché sono concentrato su questo finale di stagione e sul lavoro da fare. Ci sarà tempo per farlo a fine anno. Per ora ci tengo a ringraziare il Presidente, la società tutta, dal direttore a tutti gli altri, l’allenatore, lo staff, tutti i miei compagni e veramente tutta la città e i tifosi”.

Grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Grazie anche al mio procuratore Roberto che mi ha portato a vivere questa bellissima realtà e grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura: famiglia e amici”.

“L’anno scorso a fine anno ho detto che il sogno non era finito ma appena cominciato. Oggi dico che quel sogno è più vivo che mai e durerà ancora a lungo. BatJuan resta a Gotham…ehm…Napoli City!”.

l difensore brasiliano, fortemente voluto da Spalletti, all’ombra del Vesuvio è rinato anche grazie all’affetto e alla fiducia dei tifosi azzurri.