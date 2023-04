Scudetto Napoli: Tifoso rivale invidioso chiama i vigili e fa rimuovere i festoni

Scudetto Napoli: festeggiamenti interrotti a Santa Maria Capua Vetere, un tifoso rivale fa arrivare i vigili.

Il Napoli è vicino al terzo scudetto della storia, anche a Santa Maria Capua Vetere hanno deciso di omaggiare il club azzurro. Tuttavia, i preparativi per i festeggiamenti sono stati interrotti a causa di un tifoso di un’altra squadra che ha fatto intervenire i vigili urbani.

Il Club Napoli, guidato dal presidente avvocato Rosario Avenia, ha organizzato una serie di allestimenti per celebrare la squadra partenopea, ma la festa rischia di essere rovinata da un tifoso avversario invidioso.

Un vigile urbano, chiamato dal tifoso avversario, non trovando autorizzazioni ufficiali per questi allestimenti, costringe il presidente del club a smantellare tutto, infliggendo una multa di circa 450 euro per il reato commesso.

Sebbene sia giusto che la legge sia rispettata, si pone il problema di un pericoloso precedente che potrebbe limitare le manifestazioni pubbliche. Non è la prima volta che si organizzano eventi senza autorizzazione in città, ma in questo caso si è deciso di intervenire a discapito dei festeggiamenti del Napoli. La legge deve essere uguale per tutti e rispettata sempre, senza eccezioni a piacere di singoli individui.

Se da una parte è giusto far rispettare le regole e le leggi, dall’altra è scorretto utilizzare la denuncia per danneggiare la celebrazione di una squadra di calcio e di una comunità di tifosi. Questa azione, infatti, ha creato un precedente pericoloso e potrebbe alimentare una cultura dell’invidia e del risentimento tra le fazioni rivali.

Il comportamento del tifoso invidioso è un esempio di come la denuncia può essere distorta per soddisfare l’egoismo personale, anziché un vero interesse pubblico. Le celebrazioni sportive dovrebbero essere un’occasione per unire la comunità e celebrare l’eccellenza sportiva, non un’occasione per screditare gli avversari o fare valere interessi personali a scapito degli altri.

In questa vicenda, allora, l’invidioso tifoso dovrebbe fare una seria riflessione sull’uso etico e appropriato della denuncia, e sugli effetti che la propria azione ha avuto sulla comunità locale e sul mondo del calcio in generale.