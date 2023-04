Festa Scudetto, viaggio a Napoli: Piazzetta Nilo colorata tutta d’azzurro

Festa Scudetto, viaggio a Napoli: Piazzetta Nilo è tutta colorata d’azzurra tra figurine, bandierine, nastri e scudetti

Napoli si tinge d’azzurro. Con l’affermazione di Torino, oramai manca pochissimo per l’ufficialità del Terzo Scudetto che dovrebbe arrivare nel prossimo fine settimana. La città partenopea si colora ogni giorno di più e spuntano ogni secondo figurine, nastri azzurri, bandierini e scudetti in giro per le strade. Tutti vogliono festeggiare una vittoria attesa da 33 anni, per cui ci si sta inventando di tutto.

Napoli città già bella da vedere di solito, ora con gli addobbi di festa è un ulteriore motivo di rivalsa turistica. Tanti infatti stanno arrivando per godersi la festa ed i colori di una città decantata per la sua bellezza da tanti artisti nel tempo.

Piazzetta Nilo tutta colorata d’azzurro per lo Scudetto del Napoli

Nella rubrica “Festa Scudetto: viaggio a Napoli”, spazio quest’oggi a Piazzetta Nilo, che si trova tra Piazza San Domenico Maggiore e San Biagio dei Librai. Tutta la piazzetta, che ogni giorno viene attraversata da milioni di persone, è tutta azzurra: uno spettacolo di colori e di simboli di una stagione eccezionale. Manca poco ed in questi giorni aumenteranno sempre di più e strade colorate d’azzurro: Napoli diventerà sempre più un museo a cielo aperto che va visto quanto prima.