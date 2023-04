Scudetto Napoli, la moglie di Mertens estasiata dallo spettacolo di luci: “La nostra casa” – FOTO

La moglie di Dries Mertens, Kat Kerkhofs, estasiata dallo spettacolo di luci sulla spiaggia di Posillipo dove c’è l’attico della coppia.

Kat Kerkhofs, moglie dell’ex attaccante del Napoli Dries Mertens, è rimasta estasiata dal gioco di luci sulla spiaggia di Posillipo a Napoli, in attesa dell’apertura dei festeggiamenti per l’ormai prossimo terzo scudetto del Napoli. Anche se il titolo non è ancora matematicamente acquisito, il club partenopeo è ad un passo dal trionfo e tutti i napoletani si stanno preparando per celebrare al meglio l’ambito titolo che torna nella città partenopea dopo 33 lunghi anni.

A regalare questo splendido spettacolo visivo, che ha riprodotto i tre titoli degli azzurri e lo stemma della squadra, è stato Palazzo Petrucci, un locale che si affaccia direttamente sulla costa napoletana, vicino a palazzo Donn’Anna, una delle residenze più antiche e famose della città, ma anche favoloso attico acquistato dalla coppia belga. “La nostra casa a Napoli”, ha scritto Lady Mertens su Instagram, mostrando il gioco di luci per il terzo scudetto vicino a Palazzo Donn’Anna, dove la coppia belga ha vissuto per diversi anni e dove attualmente mantiene l’affitto dell’attico.

Di seguito la foto della storia pubblicata da Kat Kerkhofs: