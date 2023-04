Ultras: “Allo stadio con due bandiere, una per chi non c’è più”, parole da brividi

Napoli-Salernitana con due bandiere, una personale una per chi non c’è più è la richiesta del gruppo Ultras Napoli 1972.

Si moltiplicano le iniziative in vista di Napoli-Salernitana, sfida di Serie A che può assegnare lo scudetto agli azzurri. Ieri è arrivato l’invito dei gruppi della Curva A per dei festeggiamenti altisonanti ma senza problemi.

Oggi arrivano le toccanti parole degli Ultras Napoli 1972, che in un comunicato scrivono: “Il destino sta per compiersi, lo straordinario, spettacolo di colori azzurri che addobbano Napoli per la sua festa più bella dovrà essere solo l’antipasto a quello che auspichiamo colorerà l’arena Maradona domenica. Troppe ne abbiamo passate in questi trentatré anni, tante generazioni si sono succedute alimentate solo dal racconto, è il racconto che non ha mai fatto spegnere la fiamma della passione, è il racconto che da secoli dà forza alla nostra identità, è il racconto che obbligherà tanti testimoni di domani a raccogliere la staffetta e diventar anch’essi paladini della narrazione.

Ma domani proprio nel rispetto dei tanti che con il loro insegnamento e con i loro racconti ci hanno fatto innamorare di quei colori e purtroppo sono mancati, portate due bandiere, una personale ed un’altra per chi non c’è più ed avrebbe meritato di esserci.

Fate che lo sventolio si confonda con il cielo in un’enfasi di colori azzurri. Molte lacrime scenderanno, ma da lassù qualcuno sorriderà“.