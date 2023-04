Scudetto Napoli, De Laurentiis prepara una sorpresa: Ecco cosa filtra da Ginevra

De Laurentiis sta preparando una sorpresa per la festa scudetto del Napoli, che potrebbe arrivare dopo 33 anni dalla vittoria dell’ultimo tricolore.

Il Napoli è vicino al per il terzo scudetto della sua storia, dopo le vittorie del 1986-1987 e del 1989-1990. La partita contro la Salernitana, in programma per sabato 29 aprile alle 15:00, è stata spostata di 24 ore per ragioni di ordine pubblico su disposizione della Prefettura di Napoli. La gara si giocherà quindi domenica 30 aprile alle 15:00, quasi contemporaneamente alla partita tra Inter e Lazio, che potrebbe regalare il tricolore al Napoli in caso di sconfitta dei biancocelesti.

La possibile vittoria dello scudetto

Lo slittamento di Udinese-Napoli, inizialmente prevista per martedì sera, è stato confermato per giovedì sera alle 20:45. La partita è stata spostata per permettere la quasi contemporaneità con la partita tra Inter e Lazio, che potrebbe decidere il tricolore in favore del Napoli. La squadra di Spalletti è pronta a vincere e a festeggiare insieme ai tifosi, in attesa della possibile sorpresa di De Laurentiis.

festa scudetto del Napoli: De Laurentiis ha pronta una sorpresa

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta preparando una sorpresa per la festa scudetto del Napoli, che potrebbe arrivare dopo 33 anni dalla vittoria dell’ultimo tricolore. Da Ginevra, dove si trova in questo momento, sta lavorando a idee originali per accogliere il grande evento.

Per ora filtra poco, quasi nulla, De Laurentiis è noto per la sua passione per lo spettacolo e per le sorprese, e la festa scudetto del Napoli potrebbe essere l’occasione perfetta per stupire i tifosi.

La festa scudetto del Napoli sarà l’occasione perfetta per sfidare la discriminazione territoriale e promuovere l’immagine positiva di Napoli e di tutto il Sud Italia.