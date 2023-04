Da Salerno ci credono: “Non andremo a Napoli a mangiare la sfogliatella. Vincete per noi e roviniamogli la festa”

Salernitana-Napoli, i tifosi granata caricano la squadra. Allenamento speciale all’Arechi, per i granata, gli ultras mostrano uno striscione: «Credeteci, vincete per noi».

Notizie Calcio Napoli -La Salernitana si allena all’Arechi in vista del match contro i prossimi campioni d’Italia. I tifosi granata invadono la curva sud Siberiano per incitare la squadra e trasmettere un forte messaggio al tecnico Paulo Sousa.

L’allenamento speciale della Salernitana per la sfida al Napoli

La Salernitana si è preparata per il derby campano contro il Napoli con un allenamento speciale all’Arechi, aperto eccezionalmente ai tifosi. Circa 2mila supporter granata hanno invaso i gradoni della curva sud Siberiano per incitare i propri beniamini a pochi giorni dal match con i prossimi campioni d’Italia del Napoli.

Durante l’allenamento, gli ultras hanno srotolato un lunghissimo striscione: “Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera: combatti fiera!“, firmato Curva sud Siberiano.

Non è mancato neppure qualche coro per i napoletani: «Ci devi credere: vinciamo, roviniamogli la festa» ma il clima pre derby si è vissuto e sentito fino all’ultimo decibel.

Il tecnico Paulo Sousa ha deciso di avvicinarsi alle recinzioni della curva per scegliere cinque fortunati ragazzini e dar loro la possibilità di entrare in campo in veste di “raccattapalle” improvvisati durante le prove dei tiri in porta della squadra. Gli ultras hanno poi invitato il tecnico lusitano sotto la sud per un intenso faccia a faccia, chiedendo il massimo per la città e per la tifoseria.

A Salerno ci credono

Maurizio Milan, ad della salernitana, poche ore prima dell’allenamento all’Arechi, aveva parlato con la stampa affermando: “ Se la partita verrà posticipata lo accetteremo, potremmo opporci ma siamo perfettamente in grado di giocare due partite in poco tempo. Poi mica è scritto che andremmo a Napoli a mangiare la sfogliatella”.