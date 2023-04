Da Salerno parte il grido anti Napoli

Napoli-Salernitana può valere uno scudetto, la sfida di Serie A è stata posticipata a domenica 30 aprile ore 15.00.

Il match di Serie A della 32sima giornata tra Napoli e Salernitana è stato posticipato per questioni di ordine pubblico. Quindi gli azzurri giocheranno potenzialmente per vincere matematicamente il titolo. Questo potrà succedere se la Lazio non dovesse vincere con l’Inter allo stadio San Siro di Milano.

Insomma ci sono tutte le componenti affinché il sogno scudetti diventi matematico domenica 30 aprile. Ovviamente la Lazio ha tutte le carte in regola per fare bottino pieno a Milano, contro l’Inter che ha giocato anche in Coppa Italia contro la Juventus mercoledì.

Così com’è non è detto che il Napoli riesca a battere la Salernitana rigenerata dalla cura Sousa e che ha ancora bisogno di punti salvezza. La squadra granata nelle ultime dieci partite ha collezionato 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Nell’ultimo turno la Salernitana ha battuto il Sassuolo col risultato di 3-0 facendo vedere anche un buon gioco. Ecco perché i tifosi granata sono convinti che alla fine rovineranno la festa scudetto al Napoli. Anzi dalle parti di Salerno c’è grandissima voglia di fare da incomodo e si nutre molto fastidio quando vengono indicati come una sorta di vittima sacrificale. “Verremo a rovinarvi la festa, state gioendo troppo in fretta” fanno sapere sui social i tifosi della Salernitana.