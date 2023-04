Napoli-Salernitana cambio data: si gioca domenica, deciso l’orario

Napoli-Salernitana cambia data viene sposta da sabato 29 aprile 2023 a domenica 30 aprile 2023, la decisione del Casms.

Alla fine la tanto attesa decisione da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive è arrivata: Napoli-Salernitana slitta a domenica.

La richiesta era stata inoltrata dalla prefettura di Napoli per motivi di ordine pubblico. Non va dimenticato che nel weekend a Napoli c’è anche il Comicon che si tiene alla Mostra d’Oltremare proprio vicino a Piazzale Tecchio dove ha sede lo stadio Diego Armando Maradona e sabato 29 è il giorno clou per la manifestazione.

Inoltre sempre sabato è in programma alle 19.00 anche l’incontro di basket Napoli-Pesaro al Palabarbuto, altra struttura molto vicina allo stadio di calcio.

Napoli-Salernitana spostata: ecco quando si gioca

Ora è ufficiale la sfida di Serie A tra Napoli e Salernitana cambia data e si gioca domenica 30 aprile alle ore 15.00.

Dunque il Napoli scenderà in campo sapendo già il risultato di Inter-Lazio, sfida di Serie A che si gioca alle 12.30. Ricordiamo che in caso di mancata vittoria della Lazio e, qualora il Napoli dovesse arrivare alla vittoria, allora lo scudetto sarebbe matematico.

Una decisione sofferta quella del Casms che ha dovuto interfacciarsi con tante esigenze, non ultime quelle dei palinsesti delle tv a pagamento, che vengono stravolti da questa decisione di cambiare giorno del match per la sfida Napoli-Salernitana.

Il comunicato ufficiale del Casms

Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha determinato di posticipare la gara Napoli-Salernitana nella giornata di domenica in un secondo momento è stato deciso che il match si gioca alle ore 15.00.