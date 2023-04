Napoli-Salernitana si gioca domenica 30 aprile 2023, ufficializzata la data dal Casms: l’orario può scivolare alle 17.00.

Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha determinato di posticipare la gara Napoli-Salernitana nella giornata di domenica senza dare indicazioni sul nuovo orario. Nelle prossime ore toccherà al prefetto di Napoli, che aveva sollecitato lo spostamento per motivi di ordine pubblico, emanare il provvedimento con tutti i dettagli.

Orario Napoli-Salernitana

Non è ancora chiaro in quale orario verrà disputata la gara. In un primo momento si era parlato delle ore 15.00. Ma nelle ultime ore si parla di uno slittamento. Napoli-Salernitana si può giocare alle ore 17.00. Almeno questo secondo quanto filtra in questi momenti.