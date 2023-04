Napoli-Salernitana, Curva A: “Ci invidiamo tutti. Facciamo la sventolata storica” l’invito degli ultras

Napoli-Salernitana è stata ufficialmente rinviata, arriva l’invito degli gruppi ultras Curva A: “Festeggiamo e divertiamoci“.

È un invito importante quello che fanno gli ultras della Curva A, perché in caso di scudetto matematico dopo Napoli-Salernitana ci deve essere solo una grande ed enorme festa e niente altro. Come ha detto Aurelio De Laurentiis i tifosi e la città sono maturati ed hanno già dimostrato di poter gioire e fare festa, senza caos.

Napoli-Salernitana è stata rinviata e ci sarà quindi tutta la possibilità di festeggiare in grandissima serenità, qualora la Lazio non dovesse fare risultato pieno con l’Inter e gli azzurri dovessero battere i granata di Sousa (cosa non semplice ndr).

Napoli: festa scudetto l’appello della Curva A

In ogni caso è giusto che si arrivi preparati a questo momento atteso da 33 anni. Un momento che deve essere vissuto solo con una grande enorme gioia.

Ecco quanto scrivono gli ultras della Curva A: “Ci siamo! Dopo Aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite, oggi abbiamo l’ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente”.