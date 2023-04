Napoli-Salernitana, rinvio si o no? La Lega Serie A non cambia orario

Alle 23 la Lega Serie A non ha ancora cambiato orario per Napoli-Salernitana così come anche il club azzurro

Ma siamo sicuri che Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15? Una domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore per un semplice motivo: la Lega Serie A non ha ancora ratificato la modifica del giorno di disputa della gara che resta, come inizialmente da calendario, per sabato alle 15. Basta andare sul sito per rendersene conto. E se la Lega Serie A non modifica, tutti i siti di riferimento, dai maggiori giornali sportivi ai siti di scommesse fino anche a Diretta.it e Google hanno ancora la gara in calendario per sabato.

A quattro ore dalla decisione della Prefettura, la Lega Serie A non ha ancora modificato la data di Napoli-Salernitana

Nell’epoca della tecnologia ipersonica allora sorge una domanda: perché la Lega Serie A non ha ancora effettuato la modifica mentre lo fa istantaneamente per cose più semplici (attribuzione di un goal od autogoal ad esempio)? Appare evidente che i vertici della massima serie italiana non hanno accolto favorevolmente la decisione della Prefettura di Napoli di rinviare di ventiquattro ore la data per motivi di ordine pubblico. Con ogni probabilità non è piaciuta l’unilateralità con cui l’organo istituzionale partenopeo si è espresso, a parer loro (possiamo solo immaginarlo) fregandosene degli accordi per diritti tv e della composizione di un calendario che, di regola, viene modificato di propria mano dalla Lega (e non su imposizione di un organo od ente esterno).

Alle 23.00, quattro ore dalla decisione, arrivata alle 19.00, la Lega Serie A non ha ancora modificato e per questo motivo neanche il Napoli ha modificato. Basta andare adesso sul sito del club azzurro per leggere: sabato alle 15. Ragion per cui domani si prevede un braccio di ferro per il giorno di disputa.