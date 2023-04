Posticipo Napoli-Salernitana, vertice in prefettura alle 13, il CASM: “Non abbiamo deciso ancora”

Napoli-Salernitana: nuove indiscrezioni sul possibile slittamento del derby campano. Convocato vertice in Prefettura alle 13:00.

La decisione sulla data e l’orario del derby campano tra Napoli e Salernitana, che potrebbe decretare ufficialmente lo Scudetto se la Lazio non dovesse battere l’Inter, è stata rimandata ancora una volta.

Il Casms (Comitato per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive) sta ancora valutando la situazione e non ha ancora preso una decisione definitiva in merito. Tuttavia, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente del club partenopeo, ha annunciato di avere nuove indiscrezioni dell’ultim’ora in merito al derby campano.

Secondo indiscrezioni, è possibile che la partita tra Napoli e Salernitana venga spostata dal sabato alla domenica, così da poterla far coincidere con la partita tra Inter e Lazio. In tal modo, se i capitolini dovessero perdere, gli azzurri sarebbero matematicamente campioni d’Italia. La decisione spetta tuttavia agli organi competenti, che sono chiamati a deliberare in giornata.

Nel frattempo, il Casms ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non avere ancora preso una decisione in merito alla partita. “Stiamo valutando ogni minimo dettaglio“, si legge nella dichiarazione. Ciò fa temere un ulteriore slittamento dell’ordinanza relativa alla gara in programma al ‘Maradona‘. Inoltre, la radio ha riportato che alle ore 13:00 è stato convocato un vertice in Prefettura per discutere della sicurezza pubblica in occasione della partita.

La situazione sta tenendo in fibrillazione i tifosi del Napoli, così come il presidente Aurelio De Laurentiis, che attendono con ansia di sapere quando poter finalmente festeggiare il titolo. L’intera piazza è in attesa di notizie in merito alla data e all’orario della partita, sperando che la situazione si risolva al più presto e in modo favorevole per la squadra azzurra.