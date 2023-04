Allegri furia contro Marotta: “Siete delle mer*e, arrivate sesti”, sarà questo lo stile Juve?

Furia Allegri negli spogliatoi con Baccin e Marotta: le parole pesanti dell’allenatore della Juve nella sfida di Coppa Italia con l’Inter.

La partita tra Inter e Juventus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, non è mancata di polemiche e tensioni, e non solo sul campo. Dopo il fischio finale, negli spogliatoi del Meazza e nel sottopassaggio, Massimiliano Allegri si è scatenato contro il dirigente dell’Inter Dario Baccin, con cui già all’andata c’erano stati screzi, e anche con Beppe Marotta, con cui ha lavorato alla Juventus. Sono volate parole grosse: “Siete delle mer*e, ma tanto arrivate sesti”: questo sarebbe stato lo sfogo del tecnico, che poi avrebbe proseguito rivolgendosi ai propri giocatori, rimproverandoli per la brutta prestazione e la sconfitta. Poi Allegri sarebbe tornato sull’Inter: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.

Il tecnico è apparso molto nervoso e agitato, tanto che in conferenza stampa si è mostrato spento e abbacchiato.

JUVENTUS-NAPOLI, LA REAZIONE DI ALLEGRI E LA SQUALIFICA DI LANDUCCI

Non è la prima volta che Allegri fa parlare di sé per le sue reazioni a caldo. Domenica scorsa, dopo la partita contro il Napoli, era stato ripreso in un video in cui diceva in modo ironicamente: “Ammazza, avete vinto uno scudetto”. Inoltre il suo vice Landucci è stato squalificato per aver insultato l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Non si sa ancora se l’episodio dello scontro verbale tra Allegri e Baccin e Marotta finirà sul referto arbitrale, ma di certo non è mancato il classico clima di tensione che accompagna sempre le sfide tra Inter e Juventus.