Inter-Juve, Chirico: “Stagione senza tituli. Allegri, scelte pessime”

Il giornalista bianconero, Marcello Chirico, ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione della Juve in Coppa Italia.

La Juventus perde ‘di misura’ contro l’Inter, venendo eliminata dalla Coppa Italia e Marcello Chirico, noto giornalista bianconero, non nasconde la sua delusione. Attraverso un video pubblicato su Youtube, il giornalista critica la scelta di formazione di Allegri e la mancanza di gioco della squadra.

ELIMINAZIONE JUVENTUS: LA FORMAZIONE SBAGLIATA DI ALLEGRI ED UNA STAGIONE DELUDENTE SECONDO CHIRICO

Chirico esprime la sua delusione per la fine del sogno Coppa Italia e per la vittoria dell’Inter allenata da Simone Inzaghi. L’unico trofeo rimasto in palio per la Juventus è l’Europa League, ma Chirico mostra scetticismo riguardo alle possibilità della squadra in Europa, visto l’ottimo rendimento del Siviglia in questa competizione.

“Termina il sogno Coppa Italia, vittoria di cortomuso da parte di Simone Inzaghi. Rimane solo l’Europa League, ma quanta fiducia vi dà questa Juventus in Europa? Il Siviglia in Europa League dà il meglio di se, per me ci sono speranze bassissime, saremo eliminati. Sarà un’altra stagione con zero tituli“.

Secondo Chirico, la gara contro l’Inter è stata persa già nel primo tempo a causa della formazione sbagliata scelta da Allegri, che ha deciso di schierare una squadra senza una prima punta e con giocatori non al meglio della forma, come Bonucci e Alex Sandro. Chirico ritiene che l’allenatore abbia cambiato formazione troppo tardi nel corso della partita. La sconfitta contro l’Inter rappresenta la quarta consecutiva tra campionato e Coppa Italia per una Juventus che, secondo Chirico, sta vivendo una stagione molto deludente e non all’altezza delle aspettative.

“La gara con l’Inter è stata persa nel primo tempo, ero convinto che questa partita finisse male dopo aver visto la formazione iniziale. Bonucci non giocava da mesi, Alex Sandro ne ha fatte di ogni durante la partita. Una formazione senza prima punta, non c’era un giocatore che faceva salire la squadra. Nel secondo tempo ha cambiato formazione, ma ormai era troppo tardi. Quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Ma che Juve è? E’ una stagione orrenda”.